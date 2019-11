New York Times leidis, et Ida-Euroopas lokkab põllumajandustoetuste maksmisel korruptsioon

New York Timesi uurimus puudutab üheksat Kesk- ja Ida-Euroopa riiki, põhiliselt käib jutt Ungarist, aga ka Tšehhist, veidi Slovakkiast ja Bulgaariast. Eestist avaldatud loos mingit juttu ei ole.

Ajaleht märgib, et Euroopa Liit kulutab põllumajanduse toetamiseks 65 miljardit dollarit aastas ja et see on üks suurimaid toetusprogramme maailmas. EL enda eelarves on põllumajandustoetuste näol tegemist suurima kuluga, mis võtab umbes 40 protsenti eelarvest.

„Kuid üle Ungari ning suuremas osas Kesk- ja Ida-Euroopast läheb põhiosa [toetusi] heade kontaktidega ja võimukale vähemusele. Tšehhi Vabariigi peaminister kogus just eelmisel aastal kümneid miljoneid dollareid toetusi. Subsiidiumid on toetanud maade maffiastiilis ülevõtmisi Slovakkias ja Bulgaarias.“

Pikemalt kirjeldab New York Times, kuidas Ungari peaministri Viktor Orbani pereliikmed ja lähikond on saanud oksjonite kaudu enda kontrolli alla „tuhandeid aakreid riigimaad“. Need, kes maad kontrollivad, saavad omakorda osa miljonitest eurodest Euroopa Liidu toetustest. USA ajalehe kinnitusel on tegu süsteemiga, kus „rühm oligarhe ja poliitilisi patroone on maad annekteerinud läbipaistmatute tehingute kaudu.“

Orbani pressiesindaja Rajmund Fekete kinnitas New York Timesile, et Ungaris kehtiv toetuste maksmise süsteem vastab täielikult Euroopa regulatsioonidele ja riigimaade müük toimub vastavalt seadusele.

Ajaleht märgib, et Brüsselis ei ole erilist huvi põllumajandustoetuste maksmise süsteemi muuta, sest see aitab kaasa ELi kooshoidmisele. Selle, kuidas täpselt toetusi makstakse, otsustab iga liikmesriik ise.