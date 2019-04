Nii Dava Foods kui kauplused lubavad: munapõuda ei tule

Kui lisada salmonellosijuhtumile Dava Foodsis ja sellest tingitud 50 000 kana hukkamisele mõne aja eest samal põhjusel likvideeritud munatootja OÜ Sanlind saatus, tekkib mure, kas nüüd tuleb karta munakriisi.

DAVA Foods Estonia juhatuse esimees Vladimir Sapožnin ütles, et seda pole vaja karta. Dava Foodsil on kuus farmi, õnneks avastati pisik ainult ühes – teised jätkavad tööd.

"Kindlasti see juhtum, mis toimus halvimal mõeldaval ajal, meid mingil määral mõjutab, kuid püüame omalt poolt teha kõik, et kanamunad jõuaksid Eesti tarbijani," möönas Sapožnin ERRi uudistele. Ta lisas, et osa mune toodetakse ka Skandinaavia maade jaoks ning eestlaste munavajadus loodetakse nüüd katta selle arvel.

Eggo munade tootja DAVA Foods Estonia. Vladimir Sapožnin Foto: Karin Kaljuläte

“Täna pole veel täpselt teada, kuidas tekkinud olukord kauba saadavust mõjutab, sest info on värske. Hetkeseisuga ja vahetult enne lihavõtteid oleks asenduskoguseid keeruline leida, ent Dava Foods on kinnitanud, et tarnib Selveritesse meile kokkulepitud kogused ja munakriisi ei tule,” sõnas Maalehele Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Seda, et munapõuda ei tule, ütles ka Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido: “Meile antud info põhjal ei mõjuta see leid kuidagi meile tehtavaid tarneid. Täna on Coopi kauplustes müügil nii eestimaised Eggo munad, Õnnelike õrrekanade munad, Kollased talumunad, ökomunad Kikerikii, Eesti mahemunad kui ka Läti päritoluga Balticovo munad.”

Salmonellapisik avastati ühes kuuest Dava Foodsi farmist. See leiti proovist, mis võeti 19. märtsil kanade väljaheidetest. Nagu kinnitas Vladimir Sapožnin, munadeni salmonella ei jõudnud.

“Salmonella bakteri jõudmine munadeni võib võtta aega mitu nädalat, mistõttu aitas range kontroll tuvastada selle enne munade nakatumist. Ka täiendavad kontrolli tulemused munadest osutusid negatiivseks,” kinnitas Sapožnin.