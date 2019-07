Niitmisvõistlusel ei takistanud osalejaid pooleks läinud vikatid ega paduvihm

Noorte arvestuses võtsid omavahel mõõtu Ranno Samuel Adson ja Uku-Mart Rooba, kes pidid finaalis niitma ala suuruses 5x5 meetrit. Ehkki Adsonil murdus eelvoorus vikati vars keskelt pooleks ja niitmist ta lõpetada ei saanud, pääses ta ikkagi finaali, sest noori oli vaid kaks. Finaalis õnnestus Adsonil ka esikoht endale saada. „Ise olin päris närvis, kas ma võidan või mitte, aga nüüd on võidurõõm selle üle võtnud,” sõnas Adson.

Noorte arvestuse võitja Ranno Samuel Adson. Foto: Annaliisa Post

Niitmisõpetaja Avo Rosenvald sõnul hakkavad osalejad võistluse tuhinas liiga suure jõuga lööma, mistõttu vikati katki lähevadki. „Katki löövad ühed ja samad mehed. Kolm aastat tagasi lõi üks mees võistlusel viis vikatit järjest katki. See oli selgelt mehe viga, mitte vikatite viga. Ei tule niita jõuga, vaid vikati teravusega,” rääkis ta.

Osaleja katki läinud vikatiga. Foto: Annaliisa Post

Eestimaa Looduse Fondi niitmisvõistluse ja pärimuspäeva korraldaja Piret Väinsalu rääkis, et nad on varemgi suvekoolis korraldanud niitmisvõistlusi, kuid eilne oli esimene avalik võistlus. „Meil on olnud omavaheline jutt, et niitmine võiks saada Eesti rahvusspordiks,” ütles Väinsalu. Ta lisas, et ELF proovib niitmist propageerida, sest see on traditsiooniline tegevus, mida on põlvest põlve edasi antud.

Väinsalu tõi välja ka kolm põhjust, miks peaks eelistama vikatiga niitmist trimmerile. Esiteks on vikat müravabam, mis on meeldiv naabritele ning ka endal on parem vaikuses niita. Teiseks on tegu hea füüsilise pingutusega, mis aitab taljet vormis hoida. Kolmandaks teeb trimmer rohkem kahju taimekooslusele. Vikat on teravam ja lõikab taime ühe hooga läbi, kuid trimmer purustab ja tõmbab taime maast lahti ning purustab kogu taime ära.

Niitmisõpetaja Rosenvald rääkis, et paraku on Eestis keeruline head vikatit leida. „Poest polegi praegu head tera valida, tellime Itaalist, Türgist ja Austriast Eestisse. Need, mis poes müügil on, need pole piisavalt teravad,” ütles ta ja lisas, et kõige paremini saab vikatite kohta informatsiooni hoopis Facebooki grupist Vikatihuvilised.