NIMEKIRI | Avatud talude päeval saab külastada ka üle 50 mahetalu

Maaleht RUS

Foto: Anni Õnneleid

21. juulil toimub viies üle-eestiline avatud talude päev, kus osaleb üle 300 talu, kelle seas on üle 50 mahetootja ja -töötleja. Kõige rohkem mahedaid osalejaid on Saaremaal ja Võrumaal.



Suur osa taludest on avatud ka laupäeval, 20. juulil, kes täpsemalt, vaata avatudtalud.ee. Loe ka Maalehe ajakirjanike talublogi!