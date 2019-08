Noortele kuni kaks hektarit maad – üks unustusse vajunud maaelu päästmise plaan

Neli eesti teadlast eesotsas majandusteadlase Valter Aasmäe ning rahvastikuteadlase ja meditsiinidoktori Jaak Uibuga koostasid juba 2006. aastal põhjaliku ja hoiatava ülevaate sellest, kui kriitiline on Eesti rahvastiku olukord, miks see nii on ja kuhu see välja võib jõuda.

Aasmäe, Uibu, Heino Luik ja Kerstin Hallik kutsusid üles käivitama ERAREt – Eesti rahvastikutaaste regionaalprogrammi – mille algsed teesid said kirja juba 2001. aastal. Järgmiste aastate jooksul täiendati neid ühtseks programmiks.

Mis oli ERARE?

ERARE pidi sajandi alguses lahendama sama probleemi, mille ees Eesti praegu on ja mille EKRE ning maaeluministeerium on lubanud lahendada oma versiooniga eestlaste välismaalt tagasi ja linnast maale toomisest.

ERARE ei läinud käiku, ent praegu saab meenutada, kuidas teadlased ja ühiskonnategelased püüdsid korduvalt valitsusele selgeks teha, et selleta maaelu hääbub. Edutult.

2009. aasta jaanuaris pidas Jaak Uibu riigikogu konverentsikeskuses kõne, kus taaskord pani seadusandjaile südamele, et see programm tuleb käivitada.

ERARE kontseptsioon valmis Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituudis aastail 2003-2004. Kontseptsiooni põhjalikkust näitab selle mahukus. Seda oli kolm köidet, neist esimeses oli 118 lehekülge.

Praegu on huvitav vaadelda, kuidas seltskond murelikke inimesi püüdsid lahendada, praeguseks veelgi teravamaks kujunenud olukorda maal. 2006. aastal kirjutasid programmi koostajad, et ERARE käivitamisel ei tohiks käest lasta praegust soodusseisu – häid majandusaastaid ja kaheksakümnendate Eestis sündinud noorte arvukaid aastakäike. See lootus neil luhtus.

Eesmärgid ikka samad