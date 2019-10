Norra lõhe hinna kiskus alla soe ilm, mitte listeeriahirm

“Listeeria teemaga puudub Norra lõhe hinnal praegu igasugune seos, sest see on suhteliselt lokaalne teema ja loodetavasti ei mõjuta see pikaajaliselt kohalike kalasõprade ostuharjumusi,” arvas Rimi ostujuht Margus Amor. Tema sõnul soosib madalamat hinda hoopis soe ilm.

Ka Maxima Eesti kiiresti riknevate kaupade ostuosakonna direktor Marge Kikas põhjendas kala madalat hinda ilma soojusega. “Kala kiire kasv juba sellel suvel põhjustas lõhe ületootmise, mis omakorda viis hinnalanguseni,” lausus Kikas.

Nii Margus Amor kui ka Marge Kikas kinnitasid, et kala müügiarvud on head, ostlemisele aitas kaasa soodne hind.