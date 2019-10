Uurisime toidutööstustelt, missugused tooted on neil kõige kauem katkematult tootmises olnud. Välja joonistus galerii kaupadest, mis peaksid olema kõigile eestlastele tuttavad. Mõni retsept on püsinud muutumatuna väga pikka aega, teiste puhul on kasutusele võetud uued toorained ja tehnoloogiad, mille tõttu on tulnud retsepti kohendada.

Parimaid palasid on üritatud kopeerida ja seetõttu hoitakse mõnda retsepti suures saladuses.