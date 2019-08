OHHOO! JUHHUU! IHHII! EHHEE! Enneolematud sildid maantee veeres

Kirepi küla sildid, mis toovad naeru suule Kirepi külaselts

Kuna mitmelt poolt kuuldus, et EHHEE on siiski veel justkui puudu, siis 24. augustil valmis ka see ning paigaldasin selle tulevase külaplatsi lähedusse koos Kirepi küla inspiratsiooni kogumise postkastiga. Et sildil oleks ka eesmärk, nagu teistelgi siltidel - hoida postkaste tugevalt ja rõõmsalt.

Kui algselt pidime tõepoolest pingutama ning ajaliselt võtsid need üsna kaua, siis nüüd on rõõm täielikult tegijatepoolne, sest vastukaja on olnud igati positiivne.

Mis võiks olla enam suurem tänu kui võõraste inimeste poolne hea sõna ning lause: "See toob naeratuse näole ning paneb itsitama!" Naer ongi igati terviseks ning Kirepi inimesed püüavad seda praktiseerida igal võimalusel. Lisaks on tõesti seekord õnnestunud naerma panna ka möödujad.”

Täpsusteme huviliste tarvis: sildid asuvad Tartu-Valga (tegelikult siis Jõhvi-Tartu-Valga kilomeetreil 168 - 170 km) maantee ääres, Kirepi külas, Elva vallas.