OHTLIKUD KODUD: päästjad nägid ette kümmekonna inimese surma

Ivar Soopan ivar.soopan@maaleht.ee RUS

Päästjad on Eestis näinud selliseid väga äärmuslikke ja tuleohtlikke eluruume. Paraku paljud neist lahvatavadki varem või hiljem küttekoldest, suitsukonist või elektrijuhtmest põlema ja nii mõnigi elu on kahjuks nõnda lõppenud. Päästeamet

Päästjad on nagu oraaklid. Kodunõustamisel astuvad nad räämas tuppa, mille asukate eluviis ütleb otsesõnu: kui see kodu ei lange varsti tuleroaks, siis on tegu imega. Mõne päeva pärast ongi maja leekides...