Õlle hind meilile tulnud infokirjas. Kas keelatud alkoholi reklaam või kaval võte?

Coop saadab iga nädal oma klientide meilile infokirja, kus on sageli kirjas ka alkohoolsete jookide hind. Kui e-kirjas olevad lingid avada, on võimalik vaadata kliendilehe veebiversiooni, kus hindu pole.

Ehkki reklaamiseadus hinda kuvada ei luba, viitab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti juhiabi Anu Võlma märtsikuus valminud „Alkoholi reklaami juhendile”, kus on kirjas, et otsepostis on alkoholi hinna kuvamine lubatud. Otsepost on teave, mille tarbija on ise tellinud ja mis saabub talle nimeliselt postiga või e-kirjaga.

Coopi infokiri 13. augustil. Kuvatõmmis

Seejuures ei mängi tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsioonieksperdi Anne-Mai Helemäe sõnul rolli see, kas otsepost algab sõnadega „Hea klient” või pöördutakse inimese poole nimeliselt. „Coopi infokiri on täiesti lubatud, kui inimene on selle ise tellinud,” sõnas Helemäe.

Küll aga on reklaamiga tegu veebiversioonis avaneva kliendilehe näol, mistõttu pole seal kirjas ka alkohoolsete jookide hindu.

„Tegu on tavapärase turundustegevusega, mis on mõeldud kõigile klientidele, kes on selleks oma e-posti aadressi meile andnud,” kommetneeris Coopis kommunikatsioonijuht Martin Miido. Kui kaua jaekett hindu sisaldavaid infokirju saatnud on, ta ei vastanud.

Kuna alkohoolsete jookide reklaamile kehtestatud nõuded on muutunud karmimaks, saavad tootjad end pildil hoida alkoholivabade jookide reklaamiga. Eesti õlletootjate liidu uuenenud eetikakoodeks sätestab aga uue punktina eneseregulatsiooni alkoholivaba õlle ja siidri reklaami osas. Nimelt tuleb tootjatel alkoholivaba õlle ja -siidri reklaamidesse lisada selgelt loetava ja märgatava info, et tegemist on alkoholivaba toote reklaamiga.