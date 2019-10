Omanikud panid Saaremaa suurima piimatootja Mereranna PÜ müüki

Mereranna PÜ juhatuse liige Urmas Lehtsalu sõnas ajalehele Meie Maa, et otsus sündis teisipäevasel erakorralisel koosolekul ja selle taga on puhtalt omanike soov.

„On olemas kindla nägemusega huvilisi ning ka neid, kes hetkel veel mõtlevad. Kas huvilised piimakarja edasi pidada soovivad või milline nende näeb välja nende edasine plaan ühistuga, ei oska ma veel öelda,” sõnas Lehtslau.

Müügiotsus ühistu igapäevast tööd ei mõjuta ning praegu toimib kõik samaviisi edasi.

Lehtsalu lisas, et Mereranna põllumajandusühistut tabanud majanduslikud raskused on tingitud eelkõige just Saaremaa piimatööstuselt laekuva raha viibimise pärast. Kuid rõhutas seejuures, et kindlasti ei ole see põhjus, miks ühistu müüki pandi.

„Kui vaadata kogu majanduslikku olukorda, on see suhteliselt stabiilne. Elu teeb keeruliseks iga kuuga tööstuse poolt pikenev piimaraha maksmine. Kui ikkagi raha laekub pea kaks kuud hiljem, siis see on rohkem kui ainult natuke nihkes,“ sõnas Lehtsalu.