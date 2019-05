Muusikaõpetajana töötav Vaido Petser rentis läinud sügisel Elva vallalt oma pillitöökoja jaoks ruumid tühjaks jäänud Rannu vallamajas, kus meisterdab kitarre ja kandleid.1902. aastal valla- ja kohtumajaks ehitatud suures hoones on veel hulga tühje ruume ja Elva vald otsib pingsalt huvilisi, kes tegutseks seal väikeettevõtluse või loomemajandusega. Vaido Petser on seni ainuke, kes seal toimetab. "Mul on siin igatahes hea ja rahulik. See töö on selline, mis nõuab nokitsemist," ütleb ta.

Argo Ingver