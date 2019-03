Öösel Osmussaarel maha sadanud paks lumi sundis naist ja kassi väljuma akna kaudu

Tänavune talv on Osumussaarel aga üsna tuuline olnud, paar-kolm pikalt planeeritud paadireisi on ilma tõttu tulnud ära jätta. Ka üks eriarstil käimine. Aga no mis sa teed, kui ilm järsku ära keerab ja paadiga merele minna ei luba.

„Muidugi me oleme kuulekad kodanikud ja teatame arstile, et ei saa tulla, aga uut aega peame ootama pikalt, sest on ju järjekord ...”

Kui ikka väga-väga on vaja minna ja ette teada, et ilm halvaks läheb, lahkutakse paar-kolm päeva varem ja tullakse koju tagasi siis, kui ilmataat lubab.

Koppeli sõnul pididki nad ühel korral paar kuud tagasi selleks, et neljapäevaks mandril olla, saarelt lahkuma teisipäeval ja tagasi jõudsid alles laupäeval. Kuna aga keset merd asuval väikesel maalapil elab lisaks kahejalgsetele ka hea hulk neljajalgseid, peab keegi inimestest alati koduhoidjaks jääma.

Talviti on Osmussaar koduks neljale inimesele, 40 veisele, 300 lambale, kahel kassile ja kolmele koerale.

***

Teeolud olid karmid ka mandril (vt videot). Väiksemate teede lahtilükkamiseni jõutakse ilmselt alles päeva jooksul. Peterburi maanteel tuli samuti sõita tavalisest aeglasemalt, et turvaliselt teel püsida. Ometi leidus küllaga neidki autojuhte, kel paistis surnuaeda sattumisega kiire olevat.