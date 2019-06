Öötunnid lennujaamas trenni jõudmiseks – eesti rahvatants Soome ja Norra moodi

Kadri Liis Wist kirjutas Maalehele Trondheimist, Norrast: „Meie oleme Nopsakad Trollid, ainus rahvusvaheline koostöörühm. Kuna Soome ja Norra ühishuviks oli luua üks tugeva koosseisuga ühine tantsurühm ühendasime jõud, et koos tantsupeole pürgida.

Nii saigi Trondheimi Trollidest ja Turu Nopsajalgadest koostöörühm Nopsakad Trollid. Oleme üksjagu aega ja raha panustanud ühistrennidesse nii Eestis kui Turus. Pikad tunnid, villis varbad ning rõõmus meel viisid meid üheskoos tantsupeole.

Olime tantsupeole saamise uudise üle äärmiselt õnnelikud, sest kasutasime üksjagu ekstra öötunde lennujaamades viibides, et ühest kohast teise trenni sõita. See rõõmutunne,et kõik need öötunnid end ära tasusid, oli ütlemata hea.

Vana kultuur uuel isamaal

Näitame eestlastele, et välismaalgi on eesti traditsiooni edasiviijaid ning, et me armastame oma isamaad vahemaast sõltumata. Kanname eesti rahvariideid uhkusega ning viime oma uuel isamaal eesti kultuuri ja meelt edasi.”

Sigrid Kilp Turust lisab: „Tantsupeole läheme üleva tundega, sest fakt, et me sinna pääsesime on meile suur meeldiv üllatus, sest vaeva ju oleme näinud selle nimel ikka korralikult. Nii eraldi Soomes kui Trollid Norras ning lisaks siis veel see planeerimine kuidas ühislaagreid ja kõike sellega kaasnevat (ööbimised, söömised, transport) korraldada.

Tuleme tantsupeole me naiste öelduna ülevate, lootusrikaste, isamaaliste tunnetega, vaatamata sellele et oleme eemal. Siis nüüd ongi see tunne, et oled kodueestlastega koos õlg-õla kõrval ja tantsid-laulad nendega...