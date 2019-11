OTSEPILT JA BLOGI | M.V.Wool: VTA otsus tehased sulgeda on äärmuslik meede, kahju ulatub miljonitesse eurodesse

M.V.Wooli pressikonverents

Pressikonverents M.V.Wooli Harku tehases on lõppenud.

Kas te olete teinud vigu, tunnistate?Nagu ütles Toomas Kevvai - ettevõttele pole midagi ette heita, ettevõte on olnud VTA kontrolli all ja täitnud kõiki seadusest tulenevaid kohustusi.

Moonika Vetevool: MV Wool on läbi ajaloo Eesti seaduseid järginud ja määruseid täitnud. Kahetsusväärne olukord, et seadustele tuginedes meie ettevõte kaitset ei saa ja meie tegevus peatatakse.

Meelis Vetevool: edasine sõltub sellest kui pahatahtlikud nad VTAs on

Moonika Vetevool: VTAl pole positiivseid programme edasi tegutsemiseks, kuigi oleme neilt seda küsinud seda. Samuti oleme neid kutsunud endale külla. Nad pole pidanud vajalikuks meie kutsele vastata.

Meelis Vetevool: meie tegevus on peatatud kõige suurema müügi ajal. Jõulud on lõhe- ja forellitoodete kõige suurem aeg.

Meelis Vetevool: tänane VTA otsus oli meile väga suur üllatus. Mingit ohtu rahvale ei ole. See on väga äärmuslik meede. Käisime VTAle tegevuskava välja, kuidas peatamine tuleks läbi viia. Praegu on VTA tekitanud väga suure rahalise kahju ühele Eesti eraettevõttele.

VTA sõnul on hiljuti tehtud kolm päeva puhastust liiga vähe. Mati Vetevool: kui VTA arvab, et kolm päeva kõva pesu pole piisav, siis vastan, et meil võeti 45 proovi eri kohtadest: põrandad, trapid, kraanikausid, seadmed. Kõik tulemused näitavad, et need on puhtad. Kas usume laboreid või VTA arvamust. Meril on faktiline kinnitust. Nemad ainult arvavad.

Meelis Vetevool: Euroopa terviseamet on välja toonud, et 33 protsendil haigusjuhtudest on süüdi tarbija kala vale hoiustamise ja töötlemise tõttu.

Moonika Vetevool: tänapäeval on tegelik oht pigem ST87 bakter. See on juba põhjustanud haigusjuhte mujal maailmas. Meil tegeletakse üle-eelmise aasta puhanguga, mis täna enam pole aktuaalsed.

Mis saab edasi kalast, mis praegu tehases ootel on? Meelis Vetevool: see kala tuleb maha kanda. Seda on väga suur kogus.

Meelis Vetevool: meil on pikk tee minna, et sekveneerida kõik sissetulev kala, et teha lõplikud järeldused, kuidas ST1247 bakter meie tehasesse tuli.

Meelis Vetevool: meie toorainest võetud proovide hulk on väga väike, 1-2 protsenti.

Meelis Vetevool: seejuures pole mitte ükski VTA tippjuhtidest meie tehast külastanud.

Meelis Vetevool: 29, okt toimus Maaeluminsteeriumis toiduohutuse ümarlaud. Seal viibisid minister, kantslerid, nõunikud. Siis sai 23. oktoobri positiivne leid nii pinnalt kui toorainestseal lauale pandud. Tõdesime, et kuna ühtegi haigusjuhtumit tänavu pole, siis on meede listeeriaohu piiramiseks meie tehases olnud piisav ja asjakohane. VTA tuli avaldusega välja kaks nädalat hiljem, et leiti proov meie tehasest. See teade ei olnud rahva tervise huvides tehtud teade. Kaks nädalat on liiga pikk aeg - teade pidanuks tulema kohe 29. oktoober.

Meelis Vetevool: kindlasti vaidlustame otsuse kohtus.

Meelis Vetevool: tehase peatamine on väga radikaalne meede. SIin peab olema juriidiliselt kõik korras, et otsus teha. Tehase pesemine in meie igapäevane tegevus, seda teeme ka siis kui tehas suletud on. Edasised päevad näitavad, kuidas edasi liigume.

Meelis Vetevool: VTA ettekirjutus kehtib kuni tehases bakterit ei leidu. Kuu ajaga on tehtud 500 proovi, mis tõestavad, et meil poole bakterit, see juures ka ST1234 tüve. Meie jaoks on see parim tõestus VTAle. Peale 23. oktoobrit ei ole ühtegi listeerialeidu meie tehases. Ometi pole see VTAle piisav tõend.

Meelis Vetevool: Tehase peatamine on radikaalne meede, mida maailmas on rakendatud vaid erijuhtudel. Sel aastal pole ainsatki haigusjuhtu, me ei saa rääkida puhangust. Tehase peatamine on asjakohatu otsus.

Kõik tehaste töötajad peavad jääma homsest sundpuhkusele.

Meelis Vetevool: M.V.Wool kutsub VTAd üles võtma uhtmeproove. Peale 23. oktoobrit on võetud ligi 500 listeeriaproovi. Kõik need on olnud puhtad. Toodetest 428 osaproovi. Proove võtavad sõltumatud ametnikud ja akrediteeritud laborid.

VTA tänane Ettekirjutus hõlmab tootmist, arendamist, tooraine sissevedu ja kauba väljavedu.

