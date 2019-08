Paavst määras Eestile uue apostelliku nuntsiuse

Peapiiskop Petar Rajič hakkab resideeruma Vilniuses, sest ühtlasi on ta diplomaatiline esindaja ka Leedus ja Lätis. Apostellik nuntsius on paavsti diplomaatiline esindaja riikides, millega on Püha Toolil ametlikud diplomaatilised suhted. Ta vastab erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametiastmele. Apostelliku nuntsiuse tegevusaeg on viis aastat. Püha Tool on esindatud 180 riigis.

Peapiiskop Petar Rajič sündis 12. juunil 1959 Torontos, Kanadas. Preestriks ordineeriti ta 1987 Trebinje-Mrkani piiskopkonnas. 2. detsembril 2009 nimetati ta Sarsenterumi titulaarpiiskopiks. Tal on doktorikraad kanoonilises õiguses. Ta on olnud Püha Tooli teenistuses alates 1. juulist 1993 ja nimetatud apostellikuks nuntsiuseks Jeemenis ja Araabia Űhendemiraatides ning Angolas. Ta on töötanud varem Apostellikus Nuntsiatuuris Leedus ja Iraanis ning Vatikani Riigisekretatuuris.

Ta räägib horvaatia, itaalia, inglise, prantsuse ja portugali keelt.