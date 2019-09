Paberist loobumine säästab rohetehnoloogia ettevõttele 1000 töötundi ja 200 000 paberilehte aastas

Kristina Aprelkova sõnul eelneb tööprotsessi paberivabaks muutmisele pikk testperiood ja mõjude analüüs erinevatele tootmisüksustele.

“Kindlasti ei saa paberil käinud tööprotsessidest loobuda üleöö, kuna see mõjutab väga erinevaid osapooli alates laotöötajatest kuni raamatupidajateni. Testperioodil jälgisime kuidas süsteem töötab, kui keeruline see on, millised võimalikud tõrked kasutamise jooksul võivad esineda ja testisime süsteemi töökindlust,” lisas Aprelkova, kelle sõnul on süsteemi plaanis järgmise aasta lõpuks rakendada kõikides töökeskustes, mida on ainuüksi ühes tehases üle 100.

Olulisel kohal on töötajad ja nende kasutajamugavus

Ensto võtab pereettevõttena keskkonnakaitset arvesse igas tööprotsessi etapis ja samm töökeskustes täielikult paberist loobuda on vaid üks osa keskkonnamõjude vähendamise tegevustest. Tegevjuhi Kaarel Suuki sõnul tehakse ettevõttes ka näiteks 5S kui ühe olulisema tootmisjuhtimise tööriista auditid selleks välja töötatud app'i abil, samuti liigub kadude kaardistamine järk-järgult paberilt virtuaalseks.

Protsesside efektiivsemaks ja säästlikumaks muutmise juures mängib Ensto Enseki tegevjuhi hinnangul väga olulist rolli just inimfaktor. “Süsteemi saab edukalt rakendada siis, kui töötajad sellega töötada tahavad ja see inimeste elu lihtsamaks teeb. Seetõttu on oluline ka kasutajakogemuse kaardistamine ning iga suuremahulise protsessi ja parenduse korral küsimegi pilootprojekti kaasatud töötajatelt tagasisidet. Hea meel on selle üle, et paberivaba töökeskuse projekti puhul oli töötajate rahulolu 98,75% ja soovitusindeks lausa 100%,” selgitas Suuk.