Nädal tagasi said pärnakad järjekordse tõestuse, et päikesekiirgus on kasulik – nende võrkpallimeeskonna tähtmängija brasiillane Chizoba kukkus järsku võimsalt mängima. “Päike tuli üle-eelmisel nädalal välja ja sulatas ta üles,” viskasid kaaslased nalja.

Kes leiutas päikesekaitsekreemi?

Lõunamaalastel on elu meie kevadel ja suve hakul lihtne – päevita palju tahad, ikka säilib vaid “terve” pruunikas jume, siinne päike paneb nad vaid “sulama”.