Paksu Margareeta ainulaadne eksponaat – käilakuju

1824. aastast on teada üks inglise prikk, mille nimi oli Horatio Nelson, kuid selle kohta pole suuremat teavet. Samas on ühe inglise asjatundja arvates tavaline, et selliste käilakujude käsi oli juba algselt eemaldatav, mis annab alust lükata admiral Nelsoniga seotud oletuse ümber.

Meremuuseumi teaduri Vello Mässi hinnangul võib vraki dateerida XIX sajandisse, võttes aluseks käilakuju riietuse (meremehe pikkade vormipükstega univorm). Suhteliselt väikesemõõdulise purjeka sihvakas ehituslaad, suuremõõtmelise laadluugi asend tekil ning käilakuju olemasolu annavad alust pidada seda Hollandi algupäraga jagd/jagt tüüpi kaubapurjekaks.

Väga ainulaadne leid

Piltide järgi otsustades on tegu väga ainulaadse leiuga, sest käilakujusid, pealegi veel koos osa vöörtääviga, pole meie vetest eriti leitud. Saaremaa muuseumis on üks naisterahva kuju eksponeeritud, meremuuseumil on ammusest ajast üks mehe rinnakuju, mis kujutab arvatavasti kaupmeest või laevaomanikku ning mida hoiti varasemalt Võsu lähedal meremeeste Rommide talu väravapostil. Meremuuseumisse jõudis see 1960. aastatel ning Paksus Margareetas asetsevad need kaks käialkuju kõrvuti.

Laevavrakk, millelt käilakuju leiti, on 24,8 meetrit pikk ning 7 meetrit lai. Vrakk asub Soome majandusvööndis 73 meetri sügavusel merepõhjas. 2011. aasta juulis kontrollis sonariga käilakuju leiukohta Soome rannakaitse ja lokaliseeris värskete purustusjälgedega purjelaeva vraki.

Käilakuju jõudis Eesti Meremuuseumisse tagasi käesoleva aasta kevadsuvel ning alates 29. novembrist on see eksponeeritud Paksu Margareeta uues püsiekspositsioonis.