Paksu Margareeta uues püsiekspositsioonis saavad tervikliku elamuse ka erivajadustega külastajad

Detailitäpsed, professionaalsete mudelimeistrite valmistatud ning äärmiselt põnevad laevamudelid annavad atraktiivse ülevaate laevatüüpide muutumisest ning mudelivalmistamise peenest tööst.

Eesti Meremuuseumi kogus on erinevat tüüpi laevamudeleid 335, millest uude püsiekspositsiooni lähevad välja 93 täis-, läbilõike- või poolmudelit. Tüübilt purje-, auru- ja mootorlaevadeks jagunevatest vanimad poolmudelid on dateeritud juba 1880. aastatesse, täismudelitest vanimad eksponeeritavad on 1920. aastatest. Uusimad aga tehtud spetsiaalselt novembrikuu lõpus avatava uue püsiekspositisooni jaoks.

Mängulised käed-külge lahendused

Erivajadustega külastajatega konsulteerides on ühe olulise tõdemusena jäänud alati kõlama mõte, et nende jaoks ei ole vaja luua midagi spetsiaalset, vaid hea asi sisaldab endas universaalsust ja võimalikkust kõigile. Normality not speciality on hea ingliskeelne väljend selle kohta, et erinevate inimeste vajadustega arvestamist tuleks pidada normaalsuseks, mitte millekski eriliseks ja lisanduvaks.

Paksu Margareeta uus püsiekspositsioon on üks terviklikumalt ligipääsetav püsinäituseid Eestis, kus on mõeldud ka erivajadustega külastajate kogemusele. Ekspositsiooni induktsioonsilmusega helivõimendussüsteem võimaldab isikliku kuldeaparaadi nähtamatult ühendada süsteemiga, mille kaudu jõuab vahetult külastajani teenindaja ja ekskursiooni läbi viiva külastusjuhi jutt.

Ekspositsioonis paiknevad videolood said viipekeelsed tõlked. Pimedatele külastajatele on majas navigeerimise abistamiseks taktiilsed juhtliinid ja korruseplaanid, tähteksponaatidest on loodud kombatavad koopiamudelid ning kirjeldustõlkega audiotuur.