Palal avati Kodavere Pärimuskeskus

Haldusreformi järel tühjaks jäänud Pala vallamaja oli laupäeval taas rahvarohke – maha peeti seal oma kodu leidnud Kodavere Pärimuskeskuse avamispidu. Keskuse ühe eestvedaja folklorist Ergo-Hart Västriku sõnul on suvistepühad juba vanast ajast olnud tähtsad pühad ning sobisid hästi ka poole aasta eest tegutsemist alustanud keskusele algushoo sissesaamiseks.



Foto: Rein Raudvere

Keskuse põhiline ülesanne on selle kandi, Kodavere kihelkonna talupojakultuuri esile tuua, uurida, säilitada, aga ka meelde tuletada.

„Siin Peipsi ääres on kultuur jagunenud kolmeks: eesti talupojakultuur, vene vanausuliste oma ning baltisaksa mõisakultuur. Kui baltisakslastel on uhke Alatskivi loss, vanausulistel mitu muuseumi Paipsi ääres, siis põliselanikud, kohalikud talupojad oli päris ära unustatud, nüüd on meil oma pärimuskeskus,” kõneles avamisel pikaaegne Kodavere murraku hea käekäigu eest seisja Ann Kilk.

Ann Kilk Foto: Rein Raudvere

Keskuses on neli väljapanekut: ajaloonäitus „Kodavere kihelkonna vallad ja vallamajad”, käsitöönäitus, Anna Haava tuba ning sealtkandi keele, Kodavere kiäle pesa. Pala kooli lapsed olid aga teinud endast portreepilte ja pannud oma näitusele nimeks „Kodavere nägu”.

Pala kooli õpilaste portreed endist. Foto: Rein Raudvere

Tühjaks jäänud vallamaja andis keskusele kasutada nüüdne Peipsiääre vald.