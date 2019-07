Panga tammepargis langesid vandaalide ohvriks nii puud kui ka hoiatussildid

Meie Maa kirjutab, et MTÜ Panga Areng juhatuse liikme Alver Saguri sõnul avastas ta pühapäeva hommikul, et parklas oli autoga ringe tehtud ja ka tammepargist läbi sõidetud, mille tagajärjel on viga saanud kolm tamme.

„Esimesed emotsioonid olid ikka väga negatiivsed. Kuidas meie ühiskond üldse kasvatab selliseid inimesi, kes niimoodi käituvad?“ ei saanud Sagur aru.

Ta usub, et tõenäoliselt leidis intsident aset laupäeva öösel vastu pühapäeva. „Jälgedest on näha, et parklas on kõvasti ringi rallitud, paar varisemis- ja kukkumisohust teavitavat hoiatussilti on kadunud, tõenäoliselt on need pangalt alla visatud,“ arvas Sagur.