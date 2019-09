Pärnakatel üks mure vähem: haljastusjäätmed viiakse tasuta ära

Biolagunevaid prügikotte saab osta Pärnu Haldusteenuste kontorist Suur-Sepa 16 ja Pakendikeskusest Pae 1.

Haljastusjäätmete äraveo soovist tuleb Ragn-Sellsi eraldi teavitada.

Seda saab teha telefoninumbril 60 60 439 või e-posti teel parnu@ragnsells.ee.

Pärast tellimuse esitamist teatab Ragn-Sells päeva, millal vedu toimub. Soovitav on panna kotid veopäeval jäätmeveokile võimalikult ligipääsetavasse kohta.

Soovi korral on aias tekkinud biolagunevaid jäätmeid võimalik ka ise OÜ Paikre prügila kompostimisplatsile viia. Puuoksi ja muid puidujäätmeid võetakse vastu aastaringselt. Kuid tasub teada, et tegu on tasulise teenusega.

Pärnu linnavalitsus pani südamele, et kokku riisutud jäätmeid ei pandaks olmejäätmete konteinerisse ega viidaks avalikesse pakendi-, papi- ja paberikonteineritesse. Samuti ei tohi lehekotte vedada võõrale maale ega kallata linnamaale, näiteks parki.

„Linnamaale sokutatud lehed ei jää koristamata, aga nende kokku riisumine ja minema toimetamine on töö ja selle töö maksavad linnakodanikud ise kinni,“ sõnas Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm.