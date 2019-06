Pärnumaa arengus on keskne koht kiirel ühendusel ja tasemel haridusel

„Meil võiks olla ka pikaajaline plaan, millisena soovime näha oma kodu 50 või 100 aasta pärast. Kasvõi selleks, et oleks vähem ootamatusi ja nendest tingitud ülepeakaela otsustamist,” iseloomustab Mägi arengustrateegia koostamise vajalikkust. „Oma kavas vaatlesime nelja olulist aspekti ehk kõike, mis on seotud inimesega ning kuidas ta elab nii maal kui linnas, sest maalgi peab olema hea elada. Järgmine valdkond on nn tark töö ehk moodused, kuidas elanikud võiksid teenida vajalikku raha ja aidata kaasa ettevõtluskeskkonna arengule. Kolmas aspekt on turism – kuidas paistab linn väljaspoolt vaadates ning kohaliku spetsialiteedi rõhutamine. Viimane aspekt on maakonna taristu ja meile ligipääs – teed, elekter, internet. Kui tahame ka maapiirkondadele jõulist arengut tagada, siis kasvõi kiire internetiühendus on igas Eestimaa nurgas lausa inimõigus. Meil võiks olla selline ühiskondlik kokkulepe, et tagame maksumaksja raha eest kõikidele inimestele võrdsed võimalused.”

Koostöös omavalitsustega on arengustrateegiasse kirjutatud kuraditosin prioriteeti, lisaks on iga vald sõnastanud oma eesmärgid.

Ühinenud vallad peavad olema tugevad



Selle kõige elluviimiseks, tuleb kusagilt pihta hakata ja eks selleks ongi kõik teemad, eesmärgid ja prioriteedid tarvis kirja panna ning ühiste kaante vahele koondada.

Maakonnasiseselt on kavandatud omakorda keskused ja neid ümbritsevad arenguvööndid – peale Pärnu veel Lihula, Vändra ja Kilingi-Nõmme, mis moodustavad omavahel tabureti, kui selle kujundiga jätkata. Heiki Mägi möönab, et ega teised keskused ei ole võrreldes Pärnuga just väga tugevad. Neid tugipunkte aluseks võttes saab ikkagi teha plaane, kus peaks Pärnumaal jätkama näiteks gümnaasiumihariduse andmisega, kuhu planeerida töökohti, mis maal peavad kindlasti olema, kuidas planeerida ühistransporti ja kõike muud, mis vajalik linna ja maa vahelise eluolu harmoniseerimiseks.

„Kui president ütles, et meil peaks olema õmblusteta riik, siis praegu Pärnu maakonna kaarti silme ette manades on traagelniite kahjuks päris palju,” ilmestab Heiki Mägi. „Edasise elu kavandamise kaudu peamegi jõudma inimkeskse lähenemiseni, et inimesed ei tunneks enam piirkondade vahel olevaid õmblusi.”

Tema sõnul püütakse maakonna arengustrateegias ka ette näha ja võimalust mööda siluda teatud mõttes riiklike teenuste puudujääke maapiirkondades – Omniva lehekanne, Elektrilevi võrguühendus, Elroni rongiliinid. Praegune elu näitab pigem, et selliste teenuste kättesaadavus jääb maapiirkondades järjest kesisemaks, kuigi arengust räägitakse palju, ei ole päriselt oluliselt midagi näha.