Pärnumaa maitsed annavad edasi Eesti toidupiirkonna tiitli

Piirkondlikul toiduaastal plaaniti võõrustada miljonit Pärnumaa maitsete saadikut. Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuhi Esta Tamm sõnul sai eesmärk täidetud, kuna lisaks toidupidude külastajatele ning kohaliku toidu nautijatele siinsetes kohvikutes-restoranides, jõudsid Pärnumaa maitsed ka riigipiiridest laugemale. “Pakkusime Pärnumaa maitseid Valgevenes, Saksamaal ja Šotimaal ning võõrustasime muuhulgas ka külalisi Guatemalast. Tulevikus plaanime Pärnumaa maitseid ka teistes kaugetes paikades tutvustada,” lisas Tamm.

Pärnumaa maitsete aasta eestvedajate kinnitusel on aasta igati korda läinud ja püstitatud eesmärgid täidetud. Piirkonnas said alguse mitmed traditsioonid. Kohalike kohvikute ja restoranide menüüdest leiab järjest enam piirkonnas kasvatatud toorainet. Lisaks loodi toidumeene konkursi raames mitmed põnevad tooted nagu tammetõrujahust küpsised, kartulivorstid ja mustsõstramaisued, mis üleöö kuulsaks said ja tegijatele tellimuste laviini kaasa tõid. Nüüdsest on kohalikud maitsed kergemini kättesaadavad ka kohalikule elanikule, sest nii Taluturul kui ka Rimi Talu toidab letis on Pärnumaa tooted tähistatud.

Pärnu kesklinnas asuva kohviku Cafe Grand perenaise Riina Rand sõnul said nad Pärnumaa joogipakkujate rohkusest inspiratsiooni ning koostasid spetsiaalse kohaliku joogi menüü. “Sügisesel lõikuspeol tutvustati enam kui 150 piirkonnas toodetud jooki, alustades mahlajookidest ja lõpetades kangemate napsudega. Enamus Pärnumaal toodetud joogivalikust on nüüdsest saadaval ka Pärnu vanimas kohvikus Cafe Grand spetsiaalses joogimenüüs,” kinnitas Rand.