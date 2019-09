Pärnus kohtuvad LEADER-töögrupid Euroopa suurimal maaelu edendamise konverentsil

LEADER, teisisõnu ka kogukonna poolt juhitud kohalik areng (inglise community-led local development ehk CLLD), on piirkonna edendamine sealsete elanike endi välja töötatud kohalike arengustrateegiate kaudu. Tuues otsustusprotsessi võimalikult rohujuuretasandile.

Seda lähenemist rakendab üle Euroopa 2600 kohaliku tegevusgruppi, kelle alla kuulub rohkem kui 54% maapiirkonna elanikest Euroopa Liidus ning kes toovad piirkonnas kokku avaliku sektori, erasektori ja kodanikuühendused.

„LEADER-programm virgutab maaelanikke võrgustike kaudu juba rohujuure tasandilt kogukonna probleeme lahendama ja arengustrateegiaid välja töötama. Toetan igati sellist tegevust, mis võimaldab maarahval otsustusõiguse enda kätte võtta,“ sõnas minister Järvik.

Maaeluministeeriumi maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist Taavi Kurvits kirjutab Maablogis, et LEADER-meede on üks Euroopa Liidu edukamaid algatusi, mida on liidus rakendatud juba üle 25 aasta. Ühtlasi on see Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meede.

Eestis rakendavad LEADER-lähenemist 26 kohaliku tegevusgruppi, kes katavad 99% maapiirkonnast. Foto: Maablogi

LEADER-tegevusgruppide põhieesmärk on võtta vastu projektitaotlusi, korraldada nende hindamist ning koostada PRIA-le paremusjärjestuse ettepanek.

Selleks koostab kohalik tegevusgrupp iga programmiperioodi alguses piirkonna strateegia, kaasates selleks kohalike elanikke, eksperte ja kõiki muid huvilisi.

Strateegias püstitatakse eesmärgid ja tegevuskava piirkonna elu parandamiseks. Strateegia kiidab heaks Maaeluministeerium, pärast mida on kohalikul tegevusgrupil õigus hakata kohalikku arengustrateegiat rakendama, sh korraldada projektitaotluste taotlusvoore.