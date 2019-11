Peaminister põllumeestele üleminekutoetusteks lootust ei anna

Nii põllumehed kui peaminister tundsid muret, et ELi eelarve mahtu on kavas võrreldes Euroopa Komisjoni esialgse ettepanekuga veelgi vähendada.

Taust

Põllumajanduskoja nõukogu moodustas septembri lõpus delegatsiooni kohtumisteks valitsuse ja Riigikogu fraktsioonide esindajatega, et paremini aru saada põllumajandustoetuste kärpimise põhjustest. Põllumajanduskoja esindajad on tänaseks kohtunud Riigikogu kõikide fraktsioonidega, maaelu- ja rahandusministriga ning peaministriga. Põllumajanduskoja nõukogu koguneb neljapäeval, 7. novembril, et analüüsida kohtumiste tulemusi ja otsustada edasised tegevused.

Järgmise aasta riigieelarve eelnõus on vaatamata varasematele lubadustele üleminekutoetuste summat vähendatud 15,3 miljonilt eurolt 5 miljonile eurole. Üleminekutoetuste eesmärgiks on osaliselt kompenseerida Eestile ELi eelarvest eraldatud väiksemaid põllumajandustoetusi. Eesti otsetoetuste tase on Euroopa Liidus kõige madalam.