Peeter Ernits: ministrina viiksin Maaelu Edendamise Sihtasutuses ja VTAs läbi suurpuhastuse

Peeter Ernits (EKRE) sõnas Maalehele antud telefonivestluses, et uutest ministrikandidaatidest on veel liiga vara rääkida.

Küsimusele, kas ta oleks valmis maaeluministri koha ise täitma kui ettepanek tehtaks, oli Ernits põhimõtteliselt nõus.

"Tunnen maaeluvaldkonda hästi ja olen olnud pikka aega ka Mart Järviku selja taga," sõnas ta.

Samas tõdes Ernits, et karmi käe pooldajana ei pruugi tema võimalik kandidatuur sobida Jüri Ratasele.

Ernits Kevvaist: see juurikas oli väga sügaval kinni

Laupäeval ilmus Eesti Päevalehes Ernitsa arvamus, milles tema järgi on Eesti riigi juhtimisel suurem voli kõrgetel ametnikel kui vabariigi valitsusel ja ministritel.

"On hirmuäratav, kui peaminister ei usalda oma ministreid, vaid hoopis ametnikke. Ainus asi, mida ma minister Järvikule ette heidan, on see, et ta otsustavaid samme varem ei astunud. Viimane aeg on senised parteilised toiduahelad läbi raiuda," kirjutas ta, viidates Järviku otsusele vabastada ametist nüüdseks endine Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

Ernitsa sõnul oli see Lemetti puhul ainuõige ja vajalik otsus. Samuti tervitas ta Maaeluministeeriumi asekantsleri Toomas Kevvai ametist vabastist. Väidetavalt oli soov selleks juba ammu ja seda ootasid mitmed allasutuste juhid.

"See juurikas oli nii sügaval maa sees kinni, et kangutamine ei olnud lihtne," kommenteeris Ernits.

Ees ootaks suurpuhastus

Ministrina lubas Ernits viia läbi suurpuhastuse ametkondades, eeskätt Veterinaar- ja Toiduametis.