Peeter Ernits: VTA täidab listeeriasõjas tellimustööd, nende juhid tuleb kohe ametist vabastada!

Bakterigeneetiku ja endise uuriva ajakirjanikuna uurisin veidi parasjagu möllava listeeriaskandaali tagamaid. Järeldused on üllatavad. Samal ajal kui Veterinaaramet üritab ühe ettevôtja surmapatus süüdistatuna risti lüüa, vaikitakse sellest, et teiste kalatööstuste toodangus on hull bakter pigem normiks.

Vettel OÜ vikerforellifileest võetud viiest proovist kaks olid positiivsed. Avektra õrnsoolase lõhefilee viiest proovist olid positiivsed juba kolm. Kôige hullem oli lugu Poseidoni õlleampsudega- seal olid kôik viis proovi positiivsed. Kokkuvôttes- 25st proovist 16 olid positiivsed.

Paraku Vetamet vaikib sellest. VTA ameti juhid on raevus, et Mati Vetevool on lasknud Terviseameti akrediteeritud laboris konkurentide toodangut analüüsida.

Märgid näitavad, et puhkenud on kalafirmade vaheline konkurentsisôda, kus vahendeid ei valita ja VTA tegutseb kellegi tellimust täitva kasuliku idioodina. Viidatakse, et paistavad mõjuka kalakuniga Indrek Kasela kôrvad. Muuseas, talle kuulub ka Vettel OÜ. Uurivad ajakirjanikud- nüüd on teie kord kontrollida, kas minu info tõele vastab. Kui soovite, hea meelega jagan infot ja dokumente.

Muuseas, lähitundidel lahvatab uus skandaal ja selle kâekiri on sama kui kolmel korral enne. Vähe sellest kûmmekond minutit enne töönádala lôppu teatab VTA, et sulgeb MV Wooli tehase(d) järgmisest nâdalast. Hetk enne töönädala lôppu selleks, et ei jôuaks vastu vaielda.

Ohus on mitte üksnes meie kalatööstuse tulevik.

VTA juhid tuleb kiiremas korras ametist vabastada. Juba riigikontrolli auditist piisanuks.