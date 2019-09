Kuidas sul on tänapäeva Eestis elada, kas sa tunned end siin hästi ja turvaliselt?

Loomulikult mitte.

Mis on need asjad, mis murelikuks teevad?

Kuna ma ütlesin selle otse mürtsti välja... Tegelikult ma usun, et olenemata hetkesituatsioonist, ei tohigi rahul olla. Ükskõik, mis oleks. Aga mis mind häirib? Mind teeb kurvaks see, et on kadunud au- ja häbitunne.

See on naeruvääristatud sinnamaani, et isegi demagoogiast ei saa enam rääkida. See oli vanasti omamoodi petukunst, nüüd on see asendunud valetamisega... Sa oled läbi aja olnud poliitiliselt aktiivne, on nii juhtunud lihtsalt. Praegu sa ei suhestu sellega?

Kuidas nii? Ma saan siiamaani Facebookiski sõimata.

On sul sellepärast paha tunne, kui lollid sõimavad?

See teeb nalja rohkem. Aga tegelikult ... mina võin seda ju naljana võtta, aga kui terves ühiskonnas levib niisugune vihalaine. Päris jube on, kui Goebbels ise räägib sulle, et te kasutate Goebbelsi võtteid! Enda häälega.