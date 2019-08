Kolkjal Anna Blinova selja taga voogas Maalehe külaskäigu ajal suur sibulameri, kokku vaat et kolm tonni korje- ja puhastamise ootel mugulaid. Daam ise oli mullaseid käsi pühkides üliõnnelik, kui kuulutas, et tema pere klientide hulgas on ka Mart Laar, kelle talvine sibulavaru tuleb just siit põllult. Blinova ees, taga ja ümber on just need traditsioonilised kõrged Peipsiääre sibulavaod, mis andvat kohalikele vitamiinipommidele selle õige maitse ja suuruse tänu vaos olevale niiskusrežiimile.

SVEN ARBET