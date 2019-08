Pensionireformi saladus: mis saab nende pensionist, kes jätkavad teises sambas?

Reformi üks olulisemaid vastamata küsimusi on, kui paljud inimesed otsustavad teisest pensionisambast kogu raha välja võtta, maksed peatada või kanda raha oma investeerimiskontole ning hakata ise oma tuleviku eest vastutama.

Pensionikogujate käitumist on võimatu ennustada, kuigi septembris enne eelnõu valmimist püüab rahandusministeeriumi tellitud analüüs sellele küsimusele vastata. Eelnõu sisus see aga midagi ei muuda.

Kui kas või ainult ühest kogumispensionifondist lahkub vaid tuhat inimest oma kogutud 10 000 euroga, siis tähendab see fondi vara vähenemist kümne miljoni euro võrra, mis võib juba mõjutada fondi tulevast tootlikkust ja teises sambas jätkavate rahakogujate tulevase pensioni suurust.