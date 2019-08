Teisipäeval puhkes Keskerakonna ja Isamaa vahel uue hooga avalik vaidlus selle üle, kas II pensionisamba uuendused, mille surus koalitsioonilepingusse Isamaa, ja erakorraline pensionide tõstmine, mis oli valimistel Keskerakonna põhilubadus, on omavahel otseses seoses või mitte.

Vaidluse taga on Keskerakonna hirm, et nemad jäävad oma valija silmis äpudeks, kelle põhilubaduse saatus ripub õhus, samal ajal kui EKRE ja Isamaa on oma lubadusi kas juba ellu viinud või nende täitmine vähemalt liigub.