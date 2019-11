Kuna tegu on eelnõuga, mitte vastuvõetud seadusega, võivad mõnedki detailid veel muutuda. Kuid eelnõu avaldamine toob ikkagi juba olulist selgust selle kohta, mis plaan on Jüri Ratase valitsus­koalitsioonil II samba pensioniga.

Avaldatud eelnõu seletuskirja maht on 104 lehekülge, sestap ei ole tõenäoline, et kõik jaksavad selle läbi töötada. Põhilised eelnõus sisalduvad valikud on näha all oleval joonisel.