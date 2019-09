Perega maale elama | Itaalia mees leidis Eestist naise ja hakkas Hiiumaal restorani pidama

Eesti keel ja vähe päikesevalgust, aga see oleks olnud sama ka mandril. Transpordiühendused võivad olla saarel keerulised ja vahel on raske saada mõnda toodete või teenust. Aga tervikuna need on tühised asjad.

Mis on parim asi, mida elamine Sinu praeguses kodukohas on Sulle andnud?

Võimalus pidada omaenda ettevõtet (selle eest jään alati tänama Sander Koplit, kes aitas mul ettevõtte püsti panna), elada koos oma perega oma majas.

Kui rääkida ettevõtlusest, siis kuigi väiksel turul saare peal toimetada ei ole lihtne, on üheks eeliseks siin otsese konkurentsi puudumine. Näiteks minu puhul itaalia (ja peatselt aasia) köögi osas. Seetõttu on algajal ettevõtjal hea alustada ja kogemusi omandada just sellises kohas.

Miks soovitad teistelegi maal elamist?

Tegelikult ma ei soovitagi ja sel põhjusel: kui sul on leivapäts ja 100 näljast inimest, nad maksavad selle eest kuitahes kõrget hinda. Ja samas kui sul on 100 leivapätsi igale inimesele, siis selle väärtus langeb ja see võidakse isegi minema visata. Midagi sarnast on ka inimestega – kui neid on liiga palju, siis ka väärtus langeb. Seetõttu ma leian, et liiga paljude ”linnainimeste” maale kolimine rikuks midagi selles elustiilis, mis siin on. Minu meelest on suured linnad vajalik pahe selleks, et maal oleks võimalik mõnusalt elada.

Millist rooga peaksid Maal elamise päeva külastajad 28.septembril ilmtingimata proovima Sinu restoranis?

Mul on menüüs pizza “100% Hiiumaa”, mis on tehtud vaid kohalikust toorainest – sibulast, suitsulambalihast ja kitsejuustust – ja ma valmistan ka jäätist kohalikust piimast ja marjadest. Tere tulemast!