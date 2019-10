Perega maale elama: linnas oli kõik käe-jala juures, aga aega polnud

Kertu kirjutab:

"Maale kolimise mõte küpses meie peres üle 10 aasta ja see polnud selline sihiteadlik maja või koha otsimine vaid pigem plaaniks võetud unistus. Lõpuks sai see teoks neli aastat tagasi, kui pärast Maale Elama messi juhuslikku külastamist niisama ajaviiteks kinnisvarakuulutusi vaatasin. Märkasin üht põnevat maja.

Oleme elukaaslasega mõlemad restauraatorid ja oma töökojaga toimetanud alates 2007. aastast. Oma suurest huvist ajaloolise arhitektuuri vastu otsisime just enda jaoks huvitavat ja ajalooga maja. Meie jaoks polnud oluline niivõrd maa suurus, sest põllumajandusega me tegelema ei plaaninud hakata. Vaja oli maja, kuhu saaksime kolida ise ja ka oma töökoja kaasa tuua. Ja otsisime just Viljandi lähedast kohta.

Maja vaatamas käimisest kuni kolimisprotsessi alguseni läks vähem kui kuu aega. See oli meile täpselt sobiv ideaalne koht – 160 aastat vana metskonnakontor (tsaariajal metsamõis), kus imekombel säilinud hoone ajalooline olemus originaaldetailide näol – isegi kuni laineliste klaasideni välja. Veel oli suurepärane see, et majas on tööstusvool tööpinkide jaoks ja vesi sees. Ideaalses korras maja siiski ei olnud – 15 aastat tühjalt seismist oli oma töö teinud ja remonti nägi maja viimati 1980ndatel. Meie jaoks see aga sobis, sest valmis euroremonditud elamu polnudki see, mida me oleksime tahtnud.

Saime teada, et see maja oli olnud mitu aastat müügis ja justkui ootas just meid. Kummalisel kombel selgus Ergo suguvõsa uurides, et tema vanaisa elas 8 põlve tagasi samas külas. Ja nagu sellest veel vähe oleks, asus tema talu meie praegusest kodust 150 meetri kaugusel. Seda saime teada alles hiljem, kui olime juba aasta maal elanud.