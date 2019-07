Pettunud külastaja: läksin avatud tallu, aga ukse peal müüdi kallis pilet, milleta poleks midagi näinud!

“Minule, kui endisele ja tulevasele maatüdrukule pole “talu” tähendus võõras ning muidugi tahtsin avatud talude päeval kasutada võimalust minna kuhugi, kus saab olla maainimeste tegemiste ja loomade lähedal,” kirjutas Maalehe naine, kes pettus küsitud piletis.

Ta kirjeldab oma muljeid nii:

“Esimesena suundusime Paasiku koertemõisa, kus oli võimalus näha ja katsuda husky koeri ja alpakasid. Kuna ma polnud varasemalt avatud talude päeva süvenenud, siis üllatus oli suur, kui väravas küsiti ühe inimese seest 5€. No kui kohale sai mindud, siis ümber pole mõtet enam keerata. Oli näha, et osad siiski loobusid sissepääsu eest maksmast ja kurvalt tagasiteed alustasid. Pere peale teeb see ju üsna tuntava summa.

Peale sisenemist oli juba kogunenud suur grupp, kes suundus kõigepealt ühe koeramaja ukse juurde. Koeri nägi esialgu ühe hoone sissepääsu juures, mis oli piiratud võrkaiaga. Peale seda suundusime suure grupiga järgmise võrkaia taha, siis uue võrkaia taha.

Nii need koerad me ära nägime.

Avatud talude päev Paasiku koertemõisas Foto: Tarmo Paju

Peale seda läksime alpakade juurde, kus läbi võrkaia sai tedagi näha. Ehk et ma maksin 5€ selle eest, et poole tunniga käia läbi neli võrkaeda, kus sai näha looma seal sees.

Meil oli küll ka giid, kes rääkis koerte ajaloost ja jutustas ka nendest koertest, keda nägime. Mul ei oleks hetkel segaseid tundeid, kui see kõik oleks olnud tasuta ja ega ma eeldanudki sinna minnes, et ma lähen tasuta sisse ja saame kelgukoertega palli mängida või nendega võidu joosta. Nüüd tundsin, et mind on lõksu püütud.

Nähes, kui palju huvilisi sel ajal talus oli ja arvestades, et majapidamine oli avatud kahel päeval, siis ütleme nii, et kahjumisse nad ei jäänud, pigem õnnestus koguda üsna suur summa.