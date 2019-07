Piimalambad tõid talule tiitlivõidu

Edukate talude valimisel on Kerli Atsi sõnul oluline, et talud panustaksid ettevõtluse kõrval ka piirkonna arengusse: „Talud on maapiirkonna selgroog ja tänavune konkurss seda ka kinnitas.”

Näiteks parima tootmistalu tiitli pälvinud Roosu talus korraldavad tööd kaks põlvkonda – isa ja poeg – ja tänu nende ettevõtlikkusele ja koostööle elab kogu küla. Talu põhitegevus on teravilja ja rohusööjate sõraliste kasvatamine, kusjuures nii päid kui haritavaid hektareid loetakse ikka sadades. Pere on teinud vanast Sulbi koolimajast vabaajakeskuse, mis on kujunenud külakeskuseks, kus käivad koos huviringid, külateater ja judotrenn.

Parima alternatiivtalu, Võrumaal asuva Uue-Saaluse veinitalu pererahva eestvedamisel liitus küla „Naabri Valve” projektiga ning nende talus korraldatakse külakoosolekuid.

Parima tootmistalu, Takkasaare talu pererahvas on aktiivne Türi talunike liidu tegevustes.

Tänavu valiti konkursile viis silmapaistvat talu. Tegemist on edukate ettevõtjatega, kes paistavad peale ettevõtte eduka majandamise silma ka kohaliku kogukonna arendamisega. Kerli Ats rõhutas, et kõik konkursil osalenud talud on pereettevõtjad, kes on loonud endale maal töökoha või on jätkanud pikkade traditsioonidega pereettevõtet.

Talukonkursi žüriisse kuulusid Kerli Ats ja Kalle Hamburg (talupidajate keskliidust), Karolin Lillemäe (maaeluministeeriumist) ja Kadri Suurmägi (väljaandest Maa Elu).

Konkursi "Parim talu 2019" võitjad:

Parim talu – Roosu talu (Võrumaa): maheteravili, lambad ja maheveised

Parim tootmistalu – Takkasaare talu (Järvamaa): piimatootmine

Parim alternatiivtalu – Uue-Saaluse veinitalu (Võrumaa): veinitootmine, marjakasvatus, turism

Parim innovatsioonitalu – Männiku talu (Raplamaa): piimalammaste kasvatamine, lambapiima töötlemine