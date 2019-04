Enne Saaremaad paarkümmend aastat Tere piimatööstuses ametis olnud Ülo Kivine märgib lahkumisuudise kohta, et on Saaremaal juba üksjagu toimetanud ning päris palju saavutanud, ettevõte on õitsval järjel ja suured investeeringut lõpule viidud.

Mõned põhjused lahkumiseks nimetab Kivine veel.