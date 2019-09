Pikeneb noortalunike toetuse taotlemise tähtaeg

Toetust saavad tulla taotlema noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes on enne taotluse esitamise tähtpäeva põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud kuni 24 kuud.

Põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks ei loeta seda, kui ettevõtja aastane müügitulu omatoodetud põllumajandustoodetest või nende toodete töötlemisel saadud toodetest on jäänud alla 4000 euro.

Samuti on oodatud toetust taotlema need noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemusega kuni 40-aastane isik.

Toetuse peamine eesmärk on aidata noortel põllumajandustootjatel tegevusega alustada, soodustada põlvkondade vahetumist põllumajanduses ning tõsta kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu. Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 40 000 eurot. Kogu meetme eelarve on 22,1 miljonit eurot. Selle taotlusvooru eelarveks on kavandatud 5 miljonit eurot.

Sellel perioodil on maaelu arengukava toel põllumajandusega alustanud 315 noortalunikku.