Plastesemeid jäätmejaama viies ei pruugitagi neid taaskasutada

„Töötaja ilmselt soovis kliendile vastu tulla ja soovitas sahtli panna mõnda külmikusse, sest sellisel viisil oleks see läinud koos külmkapiga neid käitlevatele ettevõtetele,” rääkis ta.

Heli Raametsa sõnul ei vaadanud töötaja aga sahtlil olevaid märke, vaid teatas kohe, et plasti vastu ei võeta.

Luude ütles, et vahel tuleb ikka ette, et külmkappi unustatakse midagi. Ehkki külmkappide vastuvõtul kontrollitakse tema sõnul jõudumööda nende sisu, ei pruugi töötajad jõuda kõiki üle vaadata, kui korraga on palju toojaid.

„Küllalt sagedane on ka see, et väliselt justkui liigiti kogutud jäätmete hulka püütakse sokutada jäätmeid, mida jaamas vastu ei võeta või võetakse tasu eest,” lisas Luude.

Sorteeritud plast võib otsa vaadata poeriiulil



Tooted, mis sisaldavad eri liiki plasti või mille puhul pole võimalik plasti liiki tuvastada, üldjuhul põletatakse, kuid liigiti sorteeritud plasti saab suunata taaskasutusse ning Eestiski on sellega tegelevaid tööstusi.

„Sõltuvalt plasti liigist toodetakse neist kas helbeid või graanuleid, mida on omakorda võimalik kasutada ja kasutataksegi uute toodete koostises,” selgitas Luude. „Näiteks naiste sukkpükste tootmisel kasutatakse päris agaralt taaskasutatavat plasti. Kui ostate poest sukkpüksid, võivad need sisaldada plasti, mida olete varem käes hoidnud mõne teise tootena. Tõenäosus selleks on üliväike, aga kindlasti mitte null.”

Jäätmejaama võib näiteks viia katkise kelgu, katkised aiatoolid ning lastevanni. Ehkki penoplast, mis tuleb kaasa kodutehnikaga, on pakend ja selle võib panna pakendikonteinerisse, soovitab Luude selle viia jäätmejaama. "Penoplast on mahuline ja nõnda saab konteiner kiiresti täis ning teised ei saa sinna jupp aega midagi tuua," selgitas ta.