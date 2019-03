Põhitöö kõrvalt tehakse järjest rohkem tööd oma OÜ alt

„Teine trend on see, et kui varem oli ränne väga tugevalt Eestist välja, siis nüüd on tagasi tulijaid,” rääkis Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Lisaks on siin tööl palju ukrainlasi, mullu näiteks ametlikult üle 15 000. Lisaks töötab ukrainlasi ka mitteametlikult. Maksu- ja tolliamet teeb pidevalt reide, et mustalt töötajaid tabada.

Seeder rääkis, et Tallinnas oli mullu juhus, kui kontrolli käigus leiti ehituse pealt leiti terve punt ukrainlasi. Nad väitsid, et on turistid, kes tulid tutvuma Eesti ehitustavadega. Küsimusele, miks neil on tööriided seljas, vastati, et solidaarsuse pärast kohalike ehitajatega.

Üheks tööturu trendiks on see, et väikeettevõtete (kuni 9 töötajat) arv on viimasel ajal oluliselt kasvanud. „Inimestel ei ole enam ainult üks töö, vaid tehakse kõrvalt oma OÜ alt,” selgitas Seeder. Samas on väikeettevõtetes palgatase suurtest ettevõtetest olulisemalt madalam, mis mõjutab keskmist palka. Ka osaajaga töötajate osatähtsus on viimasel ajal kasvanud.