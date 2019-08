Põhjanaabrite idufirma valmistab jalatseid kohvipaksust

Tenniseid tootva Rens asutajatel tekkis soov valmistada keskkonnasõbralikke jalanõusid juba kaks aastat tagasi. Ideele kasutada selleks kohvipaksu, jõuti aasta hiljem.

Seejuures ei ole Rens ainus tootja maailmas, kes toidujäätmeid rõivasteks töötleb. Näiteks on legendaarne Hugo Boss kingade valmistmaisel kasutanud ananassi lehe kiude. Rootslaste H&M toodab oma sandaalidele tallad aga vetikatest.

Arvestades moetööstuse tohutut saastetaset keskkonnale, on see leidlik ja muhe lahendus. ÜRO andmeid usaldades saab väita, et lausa viiendik kogu maailma reoveest tuleb moetööstusest.

Kui kõik plaanide järgi laabub, toob Soome suurimast startup inkubaatorist Kiuas teekonda alustnaud ettevõte esimesed tooted turule veel selle aasta sees.