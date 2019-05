Põllumajanduse aastaülevaade | Kuumusega kannatasid teravili ja tomat, võitsid kurk ja maasikas

Eestlastel on kasutusel tabav rahvaütlus „Maa ja meri meid toidab“. Ilmataadi kapriisidele vaatamata on meie toidulaud kaetud värske ja kvaliteetse kodumaise toiduga. See on suur väärtus, mida ei tohiks liiga iseenesestmõistetavalt võtta. Maablogi kirjutab, milline oli 2018. aasta meie toidulaua eest hoolitsejate jaoks.

Põllumajandus, kalandus ja toidutööstus — just nendest valdkondadest tuleb toit meie lauale

Eesti põllumajandus on mitme tuhande aastase ajalooga majandusharu. Tänu pea 3800 km pikkusele rannapiirile võime julgelt öelda, et eestlased on ka rannarahvas. Veel eelmise sajandi alguses elatuti rannakülades põhiliselt kalapüügist. Ajad on muutunud ja kalureid, kelle sissetulekutest suurem osa moodustab kalapüük, on jäänud vähemaks. Nii põllumajandus, kalandus, toidutootmine kui ka toidukultuur on oluline osa Eesti identiteedist. Just põllumajandus- ja kalandussektor koostöös toidutööstusega katavad meie igapäevase toidulaua. Lisaks on neil sektoritel oluline roll ka Eesti majanduses, sest nad annavad ~5% Eestis loodud lisandväärtusest ning seal töötab ~6% hõivatutest.

Maa-ameti andmetel oli 2018. aasta detsembris registreeritud 1,05 miljonit hektarit haritavat maad, millest 95% oli aktiivses põllumajanduslikus kasutuses. Haritavast maast viiendik oli mahepõllumajanduslik. Euroopa Liidu riikide seas on veel suurem mahepõllumajandusliku põllumaa osakaal vaid Austrias. Tarbijate nõudlus mahetoodete järele suureneb, järjest enam lisandub uusi mahetootjaid, seega võib oodata mahepõllumajanduse osatähtsuse suurenemist ka järgnevatel aastatel. Looduslikku rohumaad oli eelmise aasta lõpu seisuga Eestis 240 000 hektarit ning metsamaad 2,28 miljonit hektarit.