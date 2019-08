Põllumasinate GPSide varguskahjud arvatust rängemad, kindlustused peavad hüvitama üle 200 000 euro

Mõlemad kindlustajad kinnitasid, et kõikide kannatanute kahjud kompenseeritakse. Sellest hoolimata tasub omanikel väga tähelepanelik olla ja vargusega kaasnevaid ebamugavusi ise ennetada.

„Kui on märgata võõraid inimesi, kes peatuvad ja/või pildistavad kahtlaselt, tasub sellest teada anda politseile. Kõige kindlam lahendus on võtta seadmed ööseks traktorist ja viia tuppa,” soovitas Kukk.

Suurim üksikkahju

Voore Farm selle soovituse järgi talitaski. Kuid rüüstamisest see neid ei päästnud. Maalehe veebis ilmunud artikkel räägib, kuidas ööl vastu teisipäeva varastati ettevõte masinatelt 11 GPS seadet koguhinnaga 60-70 000 eurot. Üksikjuhtumitest pole nii suurt kahju kui Voore Farm veel keegi kogenud.

Juhataja Indrek Klammeri sõnul toimiti kindlustusfirmade soovituste järgi.

„Töötajad on igal õhtul eemaldanud seadmed oma John Deere´i masinatelt. Need saab maha paari minutiga ja need jäid alles. Samas näiteks taimekaitsepritsilt võtab seadme eemaldamine aega tublisti üle tunni ja sellised seadmed jäid masinatele peale ning täna hommikuks läinud nad olidki,” rääkis Klammer, kes kahtlustab, et tegu oli Leedust pärit kurikaeltega, kes täitsid tellimustööd.

Politsei tegutseb üle Eesti

PPA Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt sõnas, et menetlus käib ja selle tõttu ei ole võimalik väga täpselt spekuleerida, kes on varguste taga. Töös on mitu versiooni ja ei ole välistatud, et tegu on välismaalt pärit varastega.

„Oleme pidanud nõu välismaa kolleegidega. Juhtumite lahendamiseks on kaasatud politseinikud üle Eesti ja teavitatud on avalikkust ning põllumehi,” lisas Kelt.

Põllupidajatel soovitas politsei hoida väärtuslikud masinad lukustatult garaažides. Samuti tasub sõidukis olevad kergesti teisaldatavad ja väärtuslikud esemed endaga kaasa võtta või nähtavalt kohalt ära panna. Töömasinate valvamiseks tasub kasutada videokaameraid, inimvalvet või koeri.

Kõik, kes näevad või on näinud oma kodupiirkondades põllumajandustehnika läheduses võõraid sõidukeid, kahtlast tegevust või inimesi, keda pole seal harjunud nägema, võiksid neile juurde astuda ja uurida, mida nad otsivad. Kui ise seda teha ei julge, tasub kindlasti teavitada politseid.