Põllumeeste 10 miljonit top up´ iks hääletati eelarvest välja

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioon ettepanek oli suurendada maaeluministeeriumi osa 2020. aasta eelarves 10,3 miljoni euro võrra, mis läheks põllumeestele üleminekutoetusteks. Nimelt on praegu nendele top up´iks ette nähtud vaid 5 miljonit eurot. Sotside pakkumine oli võtta see raha Vabariigi Valitsuse reservidest.

Paraku riigikogu suures saalis täiskogu istungil ei läinud see ettepanek läbi. 2020. aasta riigieelarve teisel lugemisel teatas riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk Isamaaliidust, et kokku laekus rahanduskomisjonile 33 parandusettepanekut, kahjuks ei olnud katteallikad enamikul juhtudel sobivad ja ühtegi parandusettepanekut komisjon ei toetanud.

Ivari Padar SDE fraktsioonist selgitas riigikogu saalis oma sõnavõtus, et top up on mõeldud toetuste võrdsustamiseks ELi riikide põllumeeste vahel ja miks me seda siis ei rakenda, kui Euroopa Liidust on selline erisus välja kaubeldud.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk Isamaliidust aga teatas, et hetkel on eelarves plaanitud selleks 5 miljonit eurot ja veel 10 miljonit top up´i eelarvesse paigutada on keeruine.

„Praegu väga tõsiselt otsitakse kohta, millise kuluartikli või tuluartikli alt oleks võimalik seda eelarverida katta,“rääkis Kokk. Ta lisas, et riigireservist ei saaks kindlasti seda raha võtta.

„Aga ma julgen öelda, et praegu otsitakse sellele teemale ka lahendust. Kas kogu mahus või väiksemas mahus, ei oska täna öelda, aga õnneks on teise-kolmanda lugemise ajal veel võimalus parandusi teha,“ teatas Aivar Kokk riigikogus.

Kui hääletamiseks läks, hääletati aga põllumeeste 10 miljonit eelarvest välja – vastuhääli oli rohkem kui poolthääli