Põllumehed EKRE maaeluministri kandidaadist: täiesti arvestatav mees sellele kohale

Eestimaa Talupidajate Keskliidu esimees, kartulikasvataja Kalle Hamburg:

Ma arvan küll, et Arvo Aller sobib ministriks. Kui vaadata, kui tugeva Ida-Virumaa talunike organisatsiooni ta on üles ehitanud ja aktiivselt toimetanud, siis ta on täiesti arvestatav mees sellele kohale. Lisaks on Aller ka Ida-Virumaa nõuandekeskuse juht ja konsulent. Tema nõuannete valdkonnaks on nii taimekasvatus, majandus kui agronoomia laiemalt. Nii et põllumajandussektorist on tal väga head teadmised ja ülevaade. Arvo Aller on põllumajandusringkonnas väga lugupeetud inimene. Tema kui konsulendi teenuseid ja nõuandeid ei kasuta mitte üksnes Ida-Virumaa põllumehed, vaid tema juurde tullakse nõu küsima ka mujalt Eestist. See näitab inimese usaldusväärsust.

Aller on üles ehitanud tugeva ja toimiva Ida-Virumaa Talupidajate liidu. Lisaks erakonsulendina tegutsedes ei kuulu ta Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) konsulentide süsteemi, mis tähendab, et põllumeestele vajalikke nõuandeid ei kompenseerita, vaid põllumees peab sellise erakonsulendi teenuse eest maksma täismahus. Sellest hoolimata tullakse just Alleri juurde. Ka see näitab, kuidas selle mehe teeneid hinnatakse.

Voore Farmi juhataja, aasta põllumees 2019 Indrek Klammer:

Ma ei tunne Arvo Allerit isiklikult, ehkki oleme ikka kokku puutunud. Ta on suurte kogemustega, hea suhtleja ja ma usun, et ka sobiv kandidaat ministri kohale. See on positiivne uudis, et Alleri kandidatuur on esitatud. Soovin talle edu, jõudu ja julget pealehakkamist! Ja mitte liiga palju välja teha sellest, mis see opositsioon seal haugub. Kindlat meelt!

Sargvere põllumajandusühistu juht Toomas Uusmaa