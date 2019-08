Põllumehed ja politsei ootavad vihjeid põllumajandusmasinate GPS- ja muude lisaseadmete varguste kohta

Paljud masinad on saanud kahjustusi, mille tulemusena pole neid võimalik enam kasutada. Vargusi on olnud nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis, Ida- ja Lääne-Virumaal ning Harjumaal, nii et kaitstud pole keegi.

„Vara kaitsmiseks on põllumehed küll antennid ja lihtsamad lisaseadmeid öötundideks masinatelt eemaldanud ja enamasti on kallis põllutehnika ka valve all, kuid siiski on kiirel koristusajal olnud pahategijatel võimalus neid seadmeid varastada. Samas on just praegu käsil põllutööde kõige kiirem aeg, saak tuleb kokku koguda ja selleks on vaja töökorras põllutöömasinaid,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Tõnissoo sõnul maksavad varastatud seadmed tuhandeid eurosid ja kindlasti pole mitte vähetähtis ka seadmete mäludest kaotsi läinud info ning ootamatud sekeldused kiirel põllutööde ajal. „Põllumehed ootavad inimestelt vihjeid ja on valmis varaste tabamiseni viiva vihje eest maksma vaevatasu kuni 5000 eurot,“ rõhutas ta.

Samuti on põllumehed ja põllumajanduskoda tegemas koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, et vargad võimalikult kiiresti tabada ja ära hoida uued kuriteod. Vihjed tuleks anda Politseiametile infotelefonile 612 3000 või e-posti aadressile ppa@politsei.ee.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt rõhutab, et praegu teeb politsei kõik mis võimalik, et uusi vargusi ei lisanduks. „Juhtumite lahendamiseks oleme kaasanud politseinikke üle Eesti ning suhtleme ka kolleegidega välismaal. Kõik, kes näevad või on näinud oma kodupiirkondades põllumajandustehnika läheduses võõraid sõidukeid, kahtlast tegevust või inimesi, keda pole seal harjunud nägema, võiksid neile juurde astuda ja uurida, mida nad otsivad. Kui ise seda teha ei julge, tasub kindlasti teavitada politseid,“ ütles Kelt.