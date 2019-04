Võrtsjärve lähedal Ranna Farm OÜs agronoomina töötav Margus Algo ei varjagi üllatust tänavu katseliselt lubatud hanede heidutusjahi alguse tulemuste üle.

„See on ikka päris hämmastav," märgib ta. "Uskusin, et kui mõni lind põllul maha lasta, siis see mõjub küll, aga et nii hästi, seda ei osanud küll ette näha.”