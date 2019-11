Põllumehed Mart Järvikut materdama ei torma: esmalt tuleb kõik osapooled ära kuulata

Saaremaa tuntud põllumees Tõnu Post ütleb, et ta ei oska öelda, kas Mart Järvik peab tagasi astuma.

„Mart Järvik on meid vastu võtnud, ära kuulanud ja püüdnud põllumeeste muredele lahendusi leida. Aga ta on ilmselt ka parteisõdur ja peab partei sihtisid jälgima.“

Tema sõnul tuleb alati kõik pooled ära kuulata. „Las nad panevad oma paberid lauale ja leivad, mis on tõde ja mis vale. Kui inimesel on süda puhas, siis ta saab rahulikult ja ausalt vastata, kui pole, siis peab keerutama hakkama. Mina ei tea kõiki asjaolusid ja niiviisi kaugelt vaadates on raske positsioone võtta.“

Endine maaeluminister Tarmo Tamm (Keskerakond) tõdeb, et ainult meediast kuuldud ja loetu põhjal on väga keeruline Järviku kohta seisukohta võtta.

„Tark ei torma. Mina ootan ära Mart Järviku selgitused ja siis kujundan oma seisukoha. Loodetavasti leiab minister aega, et oma otsuseid ka maaelukomisjonile selgitada. Minu jaoks põhiline küsimus on see, et miks minister keeldus PRIA-le volituse andmisest.“

Viljandimaa põllumees Tõnis Riisk ütleb, et tootjad tunnevad iga päev oma nahal, kuidas igasugused õigusaktid oma nõuetega nihkuvad reaalsest elust aina kaugemale ja muutuvad järjest jaburamaks.

„Ma ei tea, kas praegune pasatorm on sellest tingitud, et minister püüab senistest rohkem vaadata asju ettevõtjate silmade läbi, aga kui see peaks nii olema, siis seisan pigem ministri toetajate poolel.“